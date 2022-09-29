Президент Токаев сделал поручение из-за тяжелых рюкзаков с учебниками

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на очередном заседании Высшего совета по реформам, в ходе которого высказался о необходимости максимальной цифровизации учебного процесса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
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По мнению Главы государства, в вопросе школ для детей важны не только здания и классы, но и система подготовки учителей. Учебные программы также должны соответствовать самым высоким стандартам, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
«Еще один момент. Очень много жалоб также поступает в связи с тем, что дети вынуждены носить большие и тяжелые рюкзаки с учебниками. Это, несомненно, негативно сказывается на здоровье детей.
Поэтому считаю необходимым ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат. В общем, речь о максимальной цифровизации всего процесса обучения», — подчеркнул Президент
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