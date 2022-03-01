Президент Токаев высказался о ситуации в Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об обострении ситуации в Украине, передает Tengrinews.kz.

«Все сказанное приобретает особое значение на фоне событий, происходящих вокруг Украины. Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля», — сказал Токаев на внеочередном съезде партии Nur Otan (переименована в Amanat).

Он отметил, что принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия.

«К сожалению, этого не произошло, Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась. И сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению. Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренностей и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся», — добавил Касым-Жомарт Токаев.

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