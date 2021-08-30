Президент Токаев выступит с Посланием народу Казахстана

Напомним, в 2020 году Токаев также выступил с посланием 1 сентября. В своем выступлении он затронул вопросы борьбы с коронавирусом, изменения подходов к госуправлению, сокращении госаппарата, реформе квазигосударственного сектора, реконструкции дорог, безответственном кредитовании. Высказался Глава государства и о непрозрачности закупок нацкомпаний. Кроме того, было поручено ужесточить наказание для педофилов, позволить казахстанцам использовать свои пенсионные накопления.