Президент Токаев выступит с Посланием народу Казахстана

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Президент Касым-Жомарт Токаев обратится к народу Казахстана, передает Tengrinews.kz.
«1 сентября в 11.00 часов Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародует приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период», — написал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.
Ранее сообщалось, что 1 сентября пройдет совместное заседание палат Парламента.
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