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Президент Токаев выступит с Посланием народу Казахстана

ia-centr.ru

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Президент Касым-Жомарт Токаев обратится к народу Казахстана, передает Tengrinews.kz.

«1 сентября в 11.00 часов Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародует приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период», — написал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

Ранее сообщалось, что 1 сентября пройдет совместное заседание палат Парламента.

Напомним, в 2020 году Токаев также выступил с посланием 1 сентября. В своем выступлении он затронул вопросы борьбы с коронавирусом, изменения подходов к госуправлению, сокращении госаппарата, реформе квазигосударственного сектора, реконструкции дорог, безответственном кредитовании.  Высказался Глава государства и о непрозрачности закупок нацкомпаний. Кроме того, было поручено ужесточить наказание для педофилов, позволить казахстанцам использовать свои пенсионные накопления.
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