11 ноября 2025 года в «Российской газете» опубликована авторская статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева накануне его государственного визита в Россию. Отношения двух стран отличаются зрелостью и устойчивостью, потому что выстроены на глубоком доверии, уважении и равноправии, написал президент РК.

В Казахстане успешно работают филиалы девяти ведущих российских вузов. За последние годы образовательное партнерство вышло на новый уровень: открыт филиал МГИМО в Астане, а в Омске начал работу филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби — первое представительство зарубежного вуза на территории России. Это не просто подготовка кадров и укрепление академических связей — это прочные мосты реального доверия и подлинного стратегического сближения. К тому же принято важное решение о строительстве филиала российской школы «Сириус» в Алматы.

«Всегда считал, что языковое многообразие — наше уникальное преимущество. В Казахстане мирно сосуществуют и взаимно обогащают друг друга десятки культур. Особым признанием и поддержкой пользуется у нас русский язык, который является неотъемлемым элементом социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни общества. Поддержку русского языка мы рассматриваем как часть широкого гуманитарного взаимодействия, которое укрепляет диалог и доверие между народами. Именно поэтому я выступил с инициативой создания Международной организации по русскому языку. Убежден, что молодежь Казахстана должна владеть несколькими языками — казахским, русским, а также английским, китайским и другими. Это важное условие успеха в глобальном мире», — отметил президент Токаев.

