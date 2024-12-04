Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 декабря подписал закон о республиканском бюджете на 2025-2027 годы.

Законом с 1 января 2025 года установлены минимальный размер заработной платы, пенсии, а также месячный расчетный показатель:

минимальная зарплата составит 85 тыс. тенге (как и в 2024 году);

месячный расчетный показатель (МРП) – 3932 тенге (сейчас 3692 тенге);

минимальный размер пенсии – 62 771 тенге (сейчас 57 853 тенге);

величина прожиточного минимума – 46 228 тенге (сейчас 43 407 тенге);

минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге (сейчас 28 215 тенге).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.