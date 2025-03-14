Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на IV заседании Национального курултая в Бурабае, высказался о наименованиях и переименованиях улиц и населенных пунктов в Казахстане.

«Имена наших знаменитых предков, сыгравших действительно особую роль в истории страны, уже присвоены многим улицам и населенным пунктам. Настало время остановиться и более разборчиво подойти к увековечиванию памяти деятелей прошлого. В названиях городов и улиц должна отражаться сама история нашего народа. Мы не до конца используем потенциал звучных географических названий и популярных в обществе традиционных топонимов.При этом к переименованию сел, названия которых исторически устарели, нужно подходить крайне внимательно. Кампанейщина здесь недопустима. Важно проводить широкую разъяснительную работу и учитывать мнение жителей», — отметил глава государства.

В первую очередь, сказал Президент РК, надо дать названия безымянным улицам и повторяющимся топонимам. Из-за расширения населенных пунктов, застройки новых городских районов таких объектов в стране тысячи. Это усложняет работу пожарных, полиции, скорой помощи и других служб.

«Не должно быть вседозволенности и при наименовании частных объектов. Иногда на улицах наших городов можно встретить вывески с совершенно непотребными названиями. Креатив – это, конечно, хорошо, но нормы общественного порядка и приличия нужно соблюдать. Поэтому и предприниматели должны ответственно подходить к вопросам ономастики. Депутаты сейчас рассматривают поправки, согласно которым присвоить имя человека частному объекту можно будет только после согласия ономастической комиссии. Это правильное решение», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Необходимо совершенствование сферы ономастики, системы государственных и ведомственных наград. Необходим единый концептуальный документ, упорядочивающий всю проводимую работу в сфере внутренней политики.

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