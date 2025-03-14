Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на IV заседании Национального курултая в Бурабае, высказался о наименованиях и переименованиях улиц и населенных пунктов в Казахстане.
В первую очередь, сказал Президент РК, надо дать названия безымянным улицам и повторяющимся топонимам. Из-за расширения населенных пунктов, застройки новых городских районов таких объектов в стране тысячи. Это усложняет работу пожарных, полиции, скорой помощи и других служб.
«Не должно быть вседозволенности и при наименовании частных объектов. Иногда на улицах наших городов можно встретить вывески с совершенно непотребными названиями. Креатив – это, конечно, хорошо, но нормы общественного порядка и приличия нужно соблюдать. Поэтому и предприниматели должны ответственно подходить к вопросам ономастики. Депутаты сейчас рассматривают поправки, согласно которым присвоить имя человека частному объекту можно будет только после согласия ономастической комиссии. Это правильное решение», — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Необходимо совершенствование сферы ономастики, системы государственных и ведомственных наград. Необходим единый концептуальный документ, упорядочивающий всю проводимую работу в сфере внутренней политики.
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