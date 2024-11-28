– Хочу подчеркнуть, что треть всех обучающихся в школах Казахстана детей получают образование на русском языке. В Казахстане мы придаем большое значение данному вопросу, и именно поэтому мной было предложено учредить Международную организацию по русскому языку. Другой важной темой переговоров стала поддержка соотечественников, проживающих на территориях Казахстана и России. Здесь важное значение имело бы подписание Меморандума о сотрудничестве между Фондом «Отандастар» и «Россотрудничеством». Подобные договоренности играют особую роль в укреплении взаимопонимания между нашими народами и находят положительный отклик у широкой общественности, – отметил Глава нашего государства.