Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах сотрудничества в образовательной сфере, сообщает пресс-служба Акорды.
Сегодня в России обучается более 60 тысяч казахстанских студентов, что говорит о востребованности российского образовательного стандарта и заинтересованности двух стран во всестороннем обмене знаниями и опытом.
– В развитие ранее достигнутых договоренностей в Казахстане открыто 7 филиалов ведущих российских технических образовательных учреждений. В скором времени свои двери откроет филиал МГИМО в Астане. Сегодня открыт филиал КазНУ имени аль-Фараби в Омске, который станет первым представительством казахстанского вуза в России. Одновременно обсуждаются перспективы строительства казахстанских школ в приграничных регионах России, а также школ с российским участием на территории Казахстана (в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях), что позволит укрепить образовательные связи и предоставить новые возможности для подрастающего поколения двух стран, – подчеркнул Президент Казахстана.
Важным фактором, объединяющим наши народы, в выступлении назван русский язык.
– Хочу подчеркнуть, что треть всех обучающихся в школах Казахстана детей получают образование на русском языке. В Казахстане мы придаем большое значение данному вопросу, и именно поэтому мной было предложено учредить Международную организацию по русскому языку. Другой важной темой переговоров стала поддержка соотечественников, проживающих на территориях Казахстана и России. Здесь важное значение имело бы подписание Меморандума о сотрудничестве между Фондом «Отандастар» и «Россотрудничеством». Подобные договоренности играют особую роль в укреплении взаимопонимания между нашими народами и находят положительный отклик у широкой общественности, – отметил Глава нашего государства.