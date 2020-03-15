Президент выступит с телевизионным обращением

Касым-Жомарт Токаев выступит с телевизионным обращением, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

«Завтра, 16 марта, Глава государства выступит с телевизионным обращением», — написал он.

Ранее сообщалось, что Токаев своим указом ввел на всей территории Казахстана чрезвычайное положение с 16 марта до 15 апреля. Создана Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.