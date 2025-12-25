Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан вступает в новый, судьбоносный для будущего страны этап реформ. По его словам, несмотря на сложную внешнеполитическую и экономическую конъюнктуру, национальная экономика сохраняет уверенные темпы роста. По итогам года ожидается увеличение ВВП на 6%, а ВВП на душу населения превысит 15 тыс. долларов, передает lsm.kz

Глава государства подчеркнул, что государственный аппарат должен работать по-новому — динамично, инициативно и на результат. Он заявил, что от чиновников ожидает не «красивых отчётов», а реальных дел, и назвал механические и формальные подходы недопустимыми в нынешних условиях.

Отдельное внимание Токаев уделил цифровой трансформации столицы и ускорению проекта Smart City в Астане. В ближайшее время начнёт работу Центр оперативного управления, который будет координировать работу городских видеокамер и служб. Эта система, по его словам, позволит оперативно реагировать на угрозы и предотвращать инциденты. Для этого строится центр обработки данных, а цифровая инфраструктура будет активно задействована правоохранительными органами для обеспечения общественной безопасности. Акиму столицы поручено завершить реализацию проекта в кратчайшие сроки.

Президент также остановился на вопросах качества строительства. С начала года в Астане введено в эксплуатацию около 5 млн кв. м жилья — четверть от республиканского объёма. При этом он отметил, что в погоне за объёмами нередко страдает качество, напомнив о резонансных случаях падения облицовки и пассажирского лифта. Использование некачественных материалов, нарушение технологий и занижение стандартов безопасности он назвал фактическим преступлением и потребовал прекратить подобную практику.

Правительству поручено внедрить цифровую систему планирования и контроля качества строительства на всех этапах — от проектирования до сдачи объектов. Токаев потребовал усилить ответственность строительных компаний, обеспечить полную прозрачность информации о застройщиках, подрядчиках и результатах экспертиз.

Ключевым для столицы президент назвал проект LRT. Он поручил в кратчайшие сроки обеспечить полный запуск системы и поддержал планы по её дальнейшему расширению для разгрузки транспортного трафика. В приоритетном порядке правительство должно определить источники финансирования. Также глава государства одобрил идею строительства двухуровневой дороги по проспекту Кабанбай батыра: проектную документацию предписано подготовить в следующем году, а начать работы — в 2027 году.

Токаев потребовал усилить меры по безопасности на производстве. С начала года на предприятиях Астаны пострадали 32 человека, 12 погибли. Акимату и министерству труда поручено детально проанализировать причины каждого несчастного случая, выявить риски на рабочих местах и заняться профилактикой травматизма.

Говоря о цифровом развитии и модернизации госуправления, президент отметил важность внедрения искусственного интеллекта и передовых технологий. Он напомнил о своём недавнем визите в Японию и договорённостях об обмене опытом в сфере цифровых решений и Smart City, в том числе с Токио. Японский опыт Токаев предложил использовать при реформировании национальной системы госуправления.

По его данным, по итогам 2025 года объём валового регионального продукта Астаны ожидается на уровне 34 млрд долларов. Краткосрочный экономический индикатор за 11 месяцев составил 118,6%. Столица остаётся в числе лидеров по инвестициям, строительству, развитию МСБ. Объём выпуска обрабатывающей промышленности за 11 месяцев достиг 2,8 трлн тенге (+7,2%), а объём торговли превысил 10,8 трлн тенге (+8,4%). В бюджет уплачено 4,3 трлн тенге налогов.

Подводя итоги, Токаев заявил, что системная работа уже приносит ощутимые результаты, однако впереди у страны «очень много работы», и весь государственный аппарат — от руководителей до рядовых сотрудников — должен осознавать масштаб стоящих задач.

