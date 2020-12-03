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Президента РК наделят новым полномочием

http://www.akorda.kz/

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Сенат принял поправки в закон «Об административно-территориальном устройстве», который наделяет Президента Казахстана новым полномочием, передает zakon.kz.

Законопроектом предлагались следующие поправки:

— отнесение районов в городе к составным частям населенных пунктов;
— создание района в городе областного значения, городе республиканского значения, столице при численности населения в них свыше 400 тысяч человек;
— уточнение критериев города районного значения, поселка и села;
— наделение Президента полномочием по принятию решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты по представлению Правительства и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов;
— наделение Правительства новой компетенцией по внесению Президенту представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты;
— наделение акима города районного значения полномочием по внесению в районные представительные и исполнительные органы предложения об отнесении города районного значения к категории поселка, села.

Проект закона предусматривает наделение представительных и исполнительных органов полномочиями по внесению предложений в Правительство по пересмотру категории городов в поселки и села.

Этот документ предусматривает совершенствование законодательства об административно-территориальном устройстве Казахстана. Надеемся, что в дальнейшем документ поспособствует социально-экономическому развитию населенных пунктов и улучшению качества жизни граждан, — сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по данному законопроекту не имели. В итоге депутаты Сената единогласно приняли поправки в закон «Об административно-территориальном устройстве».

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