Президент Токаев обратился к казахстанцам

Появилось видео обращения Президента Токаева к казахстанцам.

На церемонии, посвященной памяти жертв январских событий, в мечети Хазрет Султан, глава государства обратился к казахстанцам, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники! Этот год начался с трагических событий. На долю нашего народа выпали тяжелые испытания. Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразить их натиск. К сожалению, эта смута унесли жизни многих граждан. Это настоящая трагедия», — сказал Токаев.

Он добавил, что соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. «Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну. В связи с произошедшим в Казахстане был объявлен День общенационального траура. Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой», — подчеркнул Президент.

«Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери. Думаю, что Фонд «Народ Казахстана» также окажет благотворительную помощь пострадавшим. Будет сделано все, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем. Мы не позволим разрушить единство и согласие нашего народа. Это общий долг не только государства, но и всех граждан. Такая трагедия не должна повториться!Желаю всем казахстанцам выдержки и спокойствия!Пусть в нашей стране всегда будет мир и благополучие!Во благо подрастающего поколения общими усилиями мы построим Новый Казахстан!», — добавил Глава государства.

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