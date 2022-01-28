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Президента Токаева избрали председателем партии Nur Otan

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Председателем партии Nur Otan избран Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

«Решением внеочередного XXI съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии Nur Otan», — говорится в сообщении Акорды в Twitter.

Напомним, в ноябре в ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Он подчеркнул, что партию должен возглавлять Президент страны. Советник — пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай позже отметил, что решение Первого Президента — это лишь логическое продолжение транзита власти.

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