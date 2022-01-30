Президента Токаева спросили, кто стоит за попыткой госпереворота

В ходе интервью телеканалу «Хабар 24» Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева спросили о том, кто стоит за попыткой госпереворота в стране, передает Tengrinews.kz.

«Я не хочу предвосхищать следствие. Это было бы неправильно. Работы очень много. Дело в том, что очень многие боевики, в том числе и их командиры, покинули Алматы. Кто-то растворился в сельской местности, кто-то переехал через границу, ушел в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался и ушел в подполье. Есть факты, когда они сбривают бороды, меняют внешность, перевоплощаются в гражданских лиц и, если их арестовывают, они кричат, что случайные прохожие, но так не бывает», — сообщил Токаев.

По словам Президента, учитывая масштабы погромов, все задержанные не могут быть случайными прохожими. При этом все случаи незаконного содержания граждан под стражей и применения в отношении них силовых методов будут тщательно расследоваться.

В интервью Глава государства также подчеркнул, что бандиты, принимавшие участие в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков.

«У них пропало чувство боли, если уже на заключительном этапе силовые органы стали применять оружие, стрелять, во всяком случае по ногам, то они падали, но не чувствовали той боли, которую обычно чувствуют раненые«, — рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря об участниках беспорядков Токаев подчеркнул, что ими руководили профессиональные боевики, которые прошли подготовку, хорошо ориентировались на местности и знали месторасположение зданий силовых органов.

«Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией», — указал Глава государства.

Также Токаев заявил, что знал о реакции на приказ открыть огонь на поражение.

«После Жанаозена были приняты законы, которые сковывали правоохранителей именно в таких ситуациях. Поэтому я сказал, что мы должны открывать огонь на поражение против бандитов. Я же профессионал, я дипломат, я знал, что будет такая реакция, но интересы государства и безопасности наших граждан — превыше всего. Я меньше всего думал, что скажут на Западе, в тот момент», — пояснил Президент.

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