Президентом РК учреждена юбилейная медаль

— Вчера, 09:00
Изображение для новости: Президентом РК учреждена юбилейная медаль

Фото Акорды

Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева учреждена юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл».

Медалью награждаются лица, внесшие весомый вклад в обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, становление и развитие идей и принципов конституционализма. 

Наряду с этим юбилейной медалью награждаются представители рабочих профессий, сотрудники бюджетной сферы, производственных организаций и другие граждане.

Награждение медалью подчеркнет важность добросовестного труда и служения Родине, являясь признанием особых заслуг перед государством и обществом. 



