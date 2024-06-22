При каком стаже назначают максимальную базовую пенсию в Казахстане

Максимальная базовая пенсионная выплата в Казахстане в 2024 году равна 105% от прожиточного минимума. Она соответствует 30 годам трудового стажа и более. Размеры пенсий узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане многоуровневая пенсионная система, благодаря которой одну часть пенсии казахстанцы получают за счет своих пенсионных накоплений, а другую – от государства.

Как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1,5 трлн тенге. Из них на выплату базовой пенсии направлено 487,5 млрд тенге, солидарной – 1,1 трлн тенге.

Численность пенсионеров по состоянию на 1 июня 2024 года составляет 2,4 млн. человек. Таким образом, средний размер совокупной пенсии в Казахстане равен 132 401 тенге, в том числе размер солидарной – 89 697 тенге, а базовой – 42 704 тенге.

Между тем напомним, что размер солидарной пенсии зависит от трудового стажа до 1998 года и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период. То есть с каждым годом она будет становится все меньше, что должны решить за счет новых пенсионных выплат.

А вот базовая пенсия назначается казахстанцам независимо от трудового стажа, но от него будет зависеть размер выплаты.

Как базовая пенсия зависит от стажа Как напоминают в Минтруда, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в него включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе до 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ). Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии в 2024 году равен 65% от прожиточного минимума, то есть 28 215 тенге. За каждый год стажа участия в пенсионной системе сверх 10 лет размер выплаты увеличивается на 2%, пока не достигнет максимума – 105% от прожиточного минимума, или 45 578 тенге в 2024 году. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума, а при 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере. При этом напомним, что на данный момент идет планомерное увеличение базовой пенсии. Так, в 2025 году ее минимальный и максимальный размеры составят 70% и 110% от прожиточного минимума, в 2026 – 70% и 118%, а с 2027 года – 70% и 120% соответственно.

@Автор: Екатерина Сохарева

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