Пенсионерке не засчитали в трудовой стаж 20 лет и она обратилась в суд Костаная

В Костанайском городском суде рассмотрели дело жительницы Костаная, которая обратилась в суд, чтобы её 20 лет засчитали в трудовой стаж.

Женщина является матерью ребенка с инвалидностью первой группы с детства. Он нуждается в постоянном постороннем уходе без срока переосвидетельствования.

В период с 22 июля 1998 года по 30 декабря 2018 года женщина осуществляла уход за ребенком-инвалидом. При сборе документов для назначения пенсии выяснилось, что именно данный период времени не засчитывается в трудовой стаж. Поскольку подтвердить данный факт в ином порядке нет возможности. Заявитель обратилась в суд.

«Согласно Закона Республики Казахстан при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту учитывается время ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающихся в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста. Данная мера позволит лицам, достигшим пенсионного возраста, в полной мере учитывать трудовой стаж при получении государственной базовой пенсии и пенсионной выплаты по возрасту», — говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

При вышеизложенных обстоятельствах, Костанайским городским судом требования истца об установлении факта, имеющего юридическое значение – удовлетворены.

Решение вступило в законную силу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.