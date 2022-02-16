Пенсионерке не засчитали в трудовой стаж 20 лет и она обратилась в суд Костаная

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В Костанайском городском суде рассмотрели дело жительницы Костаная, которая обратилась в суд, чтобы её 20 лет засчитали в трудовой стаж.
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Женщина является матерью ребенка с инвалидностью первой группы с детства. Он нуждается в постоянном постороннем уходе без срока переосвидетельствования.
В период с 22 июля 1998 года по 30 декабря 2018 года женщина осуществляла уход за ребенком-инвалидом. При сборе документов для назначения пенсии выяснилось, что именно данный период времени не засчитывается в трудовой стаж. Поскольку подтвердить данный факт в ином порядке нет возможности. Заявитель обратилась в суд.
«Согласно Закона Республики Казахстан при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту учитывается время ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающихся в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста. Данная мера позволит лицам, достигшим пенсионного возраста, в полной мере учитывать трудовой стаж при получении государственной базовой пенсии и пенсионной выплаты по возрасту», — говорится в сообщении пресс-службы областного суда.
При вышеизложенных обстоятельствах, Костанайским городским судом требования истца об установлении факта, имеющего юридическое значение – удовлетворены.
Решение вступило в законную силу.
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