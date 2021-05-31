При пожаре в Мендыкаринском районе погиб мужчина

30 мая в первом часу ночи жители села Алешинка в Мендыкаринскомрайоне почувствовали запах гари в доме. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

Рядом с ними в соседней квартире через стенку проживал одинокий мужчина 1979 года рождения, который частенько злоупотреблял спиртным. Обеспокоенные этим обстоятельством, в 00.18 соседи вызвали пожарных из района. Расстояние от села до пожарной части составляло более 30 км. Домочадцы еще до приезда пожарной помощи разбили окно и проникли внутрь помещения, поскольку дверь в соседнюю квартиру была закрыта изнутри.

Вся вторая половина дома была окутана едким дымом. В одной из комнат тлели постельные принадлежности, горела мебель. Хозяин дома лежал на полу в соседней комнате без признаков жизни. Прибывшие к месту происшествия спасатели, вынесли на руках погорельца во двор. Но спасти его не удалось.

Спасатели локализовали пожар в 01.20, устранив угрозу распространения на соседнюю квартиру. В 01.50 возгорание ликвидировано.

На месте происшествия работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС. Причина пожара устанавливается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.