Минувшей ночью на пульт службы «112» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Дубинка Сарыкольского района Костанайской области.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. По прибытии установлено, что огнём охвачена кровля здания.
В ходе тушения пожара спасатели вынесли из зоны горения четыре газовых баллона объёмом по 27 литров. Это позволило предотвратить возможный взрыв и избежать более серьёзных последствий.
Возгорание ликвидировано на площади 50 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
