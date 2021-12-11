При сдаче экзамена на права будут прменять новую биометрическую систему

В «Правительстве для граждан» рассказали о новой биометрической системе при сдаче экзамена на права

9 декабря 2021 года в Специализированном ЦОНе №1 г. Нур-Султан прошел пресс-тур для представителей СМИ. В ходе мероприятия о новой биометрической системе при сдаче теоретического экзамена и обновленном автодроме журналистам рассказали представители Госкорпорации «Правительство для граждан» – председатель правления Адил Кожихов, управляющий директор по сервису Бахтияр Мухаметкалиев и директор департамента IT-инфраструктуры Марат Турсынов.

По словам председателя правления Адила Кожихова, после выявления случаев «покупки» водительских прав Госкорпорация усилила контроль при сдаче экзаменов. Для этого внедряется специальная биометрическая система при сдаче теоретического экзамена.

«Мы ведем активную работу для того, чтобы сделать процесс сдачи экзаменов на права прозрачным. Сейчас в Нур-Султане внедряем специальную биометрическую систему при сдачи «теории», которая полностью исключает участие посторонних людей. В следующем году планируем внедрить ее во всех регионах. Мы также обновили оборудование и на столичном автодроме. Старые датчики постоянно ломались, из-за того, что во время экзамена люди сбивали знаки, наезжали на бордюры. Из-за ремонта автодром периодически не работал. Теперь такой проблемы не будет» — сказал председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов.

Как рассказал директор департамента IT-инфраструктуры Марат Турсынов, если раньше при сдаче «теории» экзаменуемый показывал только удостоверение личности, то теперь внедрена специальная биометрическая система. Кроме того, над каждым рабочим местом установлена видеокамера.

Обновленный автодром представителям СМИ показал управляющий директор по сервису Бахтияр Мухаметкалиев.

Из-за технических работ на некоторое время был приостановлен прием практического экзамена. 2 декабря 2021 года в Специализированном ЦОНе №1 заработал автоматизированный автодром с новой GPS-системой. Она позволяет анализировать движение автомобиля относительно территории автодрома и элементов дорожной разметки во время экзамена.

Отметим, что в ноябре 2021 года получить права в спецЦОНе столицы пытались 1989 человек. 1003 из них не смогли сдать «теорию», а 887 – практический экзамен по вождению. И только 99 человек успешно прошли оба экзамена и получили водительские права.

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