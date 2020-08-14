При смягчении карантинных мер остаются прежние требования по ношению масок и соблюдению социального дистанцирования

Перечисляя критерии смягчения карантинных мер с 17 августа, главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова напомнила, что для населения сохраняется разрешение на перемещение по улицам в количестве не более 3-х человек за исключением членов одной семьи, перемещение в парках, скверах, набережных на открытом воздухе в том же количестве. При соблюдении социального дистанцирования разрешены и индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе не более 5 человек, сообщает ortcom.kz

К радости населения возобновляется движение общественного транспорта.

«К общественному транспорту ужесточены требования.Потому что, мы сегодня понимаем, что это замкнутое пространство, которое представляет наибольшую опасность с точки зрения передачи инфекции. Поэтому общественный транспорт будет заполняться по количеству посадочных мест. Обязательные требования – это масочный режим, проведение дезинфекции на конечных остановках», — добавила А.Есмагамбетова.

По словам главного государственного санврача, для населения сохраняется требование по обязательному ношению масок в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественных местах на открытом воздухе, соблюдение социальной дистанции не менее 2 метров и гигиены рук.

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