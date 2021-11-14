При столкновении трёх автомобилей в Костанайской области погибла пассажирка

14 ноября на 38 км автодороги «Костанай-Рудный» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В ходе предварительного выяснения обстоятельств установлено, что 57-летний житель г.Нур-Султан, управляя автомашиной «Kia Sportage» двигаясь в попутном направлении (в сторону г.Костанай) совершил касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ-2170» под управлением 24-летнего водителя.

После чего автомашина «Kia Sportage» выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с движущимся во встречном направлении (в сторону г.Рудного) автомобилем марки «ВАЗ-2115» под управлением 51-летнего жителя г.Рудного.

В результате ДТП 6 человек получили различные повреждения, госпитализированы в Рудненскую городскую больницу. Одна пассажирка скончалась.

По факту ДТП начато расследование.

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