При строительстве автодороги в Костанайской области выявили множество нарушений

Сетка трещин, не соответствие толщины асфальта, качество используемых материалов — на участке строительства автодороги в районе имени Б.Майлина общественниками выявлен целый ряд нарушений.

Мониторинг проведен национальным центром качества дорожных активов совместно с менеджерами проектного офиса «Қостанай — адалдық алаңы», членами СМГ и сотрудниками антикоррупционной службы.В целях проверки участка дороги на наличие нарушений к специалистам национального центра дорожных активов обратились местные ЖКХ, для этого организациями заключен совместный договор по экспертизе качества работ и материалов.

«Проведена инспекция участка среднего ремонта автодороги подъезд к поселку Увальное, в ходе инспекции отобраны 9 кернов асфальтобетонного покрытия, по результатам отбора проб толщина 1 керна составляло 2.5 см при положенных 5 см, кроме того была выявлена сетка трещин общей площадью 200 м2», — комментирует руководитель филиала центра дорожных активов Абылайхан Алшинбаев.

По словам Первого заместителя руководителя антикоррупционной службы Данияра Смагулова, дороги являются кровеносной системой страны и неотъемлемой частью инфраструктуры, на строительство дорожного полотна выделяются огромные средства, поэтому совместно с общественностью проводятся такие мониторинги.

«Мы выезжаем на участки, отбираются керны, пробы на используемые материалы, все это исследуется в лабораториях, которые и выносят заключения по качеству, в случае несоответствия подрядчики обязаны устранить все нарушения»,- говорит Данияр Смагулов.

Мониторинг качества строительства автодорог членами областной и региональных специальных мониторинговых групп, менеджерами проектного офиса «Адалдық алаңы» будет проводиться до конца строительного сезона. Обо всех несоответствиях при укладке дорожного полотна граждане могут сообщать по номеру Call центра 1424.

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