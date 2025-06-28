Пенсии и пособия в 2026 году увеличат на 10%. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова, передает LS.

«Пенсии и соцвыплаты планируется повысить до 10% по уровню инфляции. На эти цели в бюджете 2026 года предусмотрено более 622 млрд тенге. Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат – солидарной и базовой», – пояснила она.

Кроме того, по словам министра, будут увеличены выплаты по инвалидности, в том числе для родителей, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями, а также пособие по потере кормильца.

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