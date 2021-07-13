Приближаемся к сотне. Об эпидобстановке сообщили в оперштабе Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

12 июля в Костанайской области зарегистрировано 95 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,54%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 33, г.Рудный – 21, г.Аркалык – 19, по 5 случаев в Аулиекольском и Карабалыкском районах, по 3 случая в г.Лисаковске и Сарыкольском районе, по 2 случая в Алтынсаринском и Карасуском районах, по 1 случаю в Денисовском и им.Майлина районах.

79 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 80 с симптомами заболевания, 15 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 12 июля 2021г. зарегистрировано 17582 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 16581 человек.

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