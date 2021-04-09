Причинение смерти по неосторожности. Полицейские расследуют гибель жителя Костанайской области

Полицейские расследуют дело о гибели 57-летнего жителя Костанайской области. Происшествие случилось в Алтынсаринском районе. Информацию об этом в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП области.

Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Погиб житель села Щербаково. Ведется досудебное расследование, зарегистрированное в рамках статьи 104 УК РК, то есть «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также на установление виновного лица», — сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Пока ясно, что преступление было совершено в доме, где мужчина проживал вместе с сожительницей, и в тот момент в помещении, никого кроме них не было.

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