О новых подробностях расследования причин пожара, где погибли пятеро детей, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.

«Угольная печь была. Непрочищенная, получается, система дымохода. И закинули туда баллон, баллончик маленький. Он, получается, такой… Взрыв произошел?.. Ну, после расследования мы подробно расскажем», — сказал министр.

Напомним, месяц назад в городе Житикаре Костанайской области произошел пожар. Огонь охватил весь дом, из-за чего обрушилась крыша здания. В тот момент внутри находились шестеро детей от двух до 13 лет без присмотра взрослых. Трагедия унесла жизни пятерых из них. В живых остался только старший ребенок.