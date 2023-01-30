Причину отмены «визарана» объяснили в МВД Казахстана

В министерстве внутренних дел объяснили, для чего внесли изменения в законодательство, отменившие «визаран».

27 января в Казахстане вступили в силу новые правила въезда и пребывания в стране для иностранцев, которые предусматривают отмену так называемого визарана, сообщает informburo.kz Теперь иностранцы, прибывающие в Казахстан без визы, смогут легально находиться в стране 30 суток, а суммарно – до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Граждане стран ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать в стране 90 дней, но только на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Предыдущая редакция постановления не содержала ограничений на пребывание в течение полугода.

«Причина проста. «Визаран» отменили фактически для того, чтобы люди соблюдали наше миграционное законодательство. Длительное время пребывая в Казахстане, они где-то же работают, не просто так здесь находятся. Для длительного пребывания у нас есть свои условия, получать необходимо разрешение на временное проживание. Чтобы избежать этого всего, они туда-сюда ездили», – уточнили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что базовые основы для отмены «визарана» есть в статье 6 закона о миграции населения. Однако правила ранее не соответствовали этому закону.

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