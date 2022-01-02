Причину роста цен на газ назвали в Минэнерго

В Министерстве энергетики Казахстана напомнили, что переход на торги сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки начался еще в 2019 году. Переход осуществлялся поэтапно в течение трех лет, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы Минэнерго, с 1 января 2022 года осуществлен полный переход торгов СНГ через товарные биржи.

Продажа газа через электронные торги создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы СНГ напрямую у производителей.Пресс-служба Министерства энергетики Казахстана

По информации ведомства, на январь 2022 года поставщики приобрели у производителей 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа для Мангистауской области.

С 20 по 24 декабря на электронной торговой площадке было проведено пять торговых сессий, в ходе которых на основе спроса и предложения сформировалась цена на сжиженный нефтяной газ.

Средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна, или 78 тенге/литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тг/литр.

В министерстве отметили, что торговые сессии за январь прошли в штатном режиме. Рыночный механизм отрегулировал потребности регионов в объемах. На сегодня эти объемы находятся в процессе отправки по регионам.

2 января стало известно о том, что жители Жанаозена высказали недовольство ценами на сжиженный газ.

Руководитель Управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев отметил, что на сегодняшний день в регионе есть необходимый объем газа. Заводы работают в штатном режиме, а поставка осуществляется по графику

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