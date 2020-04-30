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  3. Причину смерти пенсионерки из Аркалыка озвучили в оперштабе

Причину смерти пенсионерки из Аркалыка озвучили в оперштабе

COVID-2019 в Казахстане

3356 - зарегистрированно

858 - выздоровевших

25 - летальных случаев

49 - в Костанайской области

Как сообщили в информационном оперативном штабе Костанайской области, 27 апреля  состоялась комиссия по изучению летального случая пациентки 84 лет на дому в городе Аркалык.

Согласно, изученной медицинской документации, пациентка с марта 2020 года состояла на «Д» учёте в Аркалыкской городской поликлинике по месту прикрепления с диагнозом: Артериальная гипертония 3 ст, риск 3. Гипертензивная энцефалопатия. За последние два месяца установлено, что осуществлялись неоднократные вызовы скорой медицинской помощи на дом по основному заболеванию, подтверждение этому — медицинская информационная система. На основании вышеизложенного, а так же учитывая возраст пациентки и наличие хронического заболевания, комиссия пришла к выводу, что смерть данной пациентки наступила на фоне сердечно-сосудистой недостаточности. Положительный результат коронавирусной инфекции является сопутствующим заболеванием.

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