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Причину смерти пожилой женщины в Аркалыке установит специальная комиссия

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25 - летальных случаев

43 - в Костанайской области

По поручению Министра здравоохранения во всех регионах РК при Управлении здравоохранения созданы комиссии по изучению летальных исходов (КИЛИ) у пациентов с положительным анализом на КВИ.

КИЛИ проводит анализ медицинской документации для выявления непосредственной причины смерти пациента.

В случае пациентки 84 лет, умершей на дому в городе Аркалыке, КИЛИ будет проведена 27.04.20 года.

По результату работы комиссии будет установлена непосредственная причина смерти пациентки. На сегодняшний день из Аркалыкской городской поликлиники и областной скорой помощи запрошена вся необходимая медицинская документация о пациентке.

О результатах работы КИЛИ будет сообщено дополнительно.

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