Причину смерти пожилой женщины в Аркалыке установит специальная комиссия

COVID-2019 в Казахстане
2601 - зарегистрированно
646 - выздоровевших
25 - летальных случаев
43 - в Костанайской области
По поручению Министра здравоохранения во всех регионах РК при Управлении здравоохранения созданы комиссии по изучению летальных исходов (КИЛИ) у пациентов с положительным анализом на КВИ.
КИЛИ проводит анализ медицинской документации для выявления непосредственной причины смерти пациента.
В случае пациентки 84 лет, умершей на дому в городе Аркалыке, КИЛИ будет проведена 27.04.20 года.
По результату работы комиссии будет установлена непосредственная причина смерти пациентки. На сегодняшний день из Аркалыкской городской поликлиники и областной скорой помощи запрошена вся необходимая медицинская документация о пациентке.
О результатах работы КИЛИ будет сообщено дополнительно.