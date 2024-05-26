Причины опозданий поездов в Казахстане объяснили в КТЖ

Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов сегодня в кулуарах брифинга КТЖ объяснил, почему в Казахстане случаются задержки поездов, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанибек Тайжанов признал, что проблема опоздания поездов в Казахстане действительно существует. «По опозданиям, да, такая проблема есть», – отметил он.

При этом спикер заявил, что КТЖ ставит основной своей задачей безопасность пассажиров. Для этого компания проводит ремонт железнодорожного полотна. Эти ремонтные работы, по его словам, начинаются с марта и длятся практически весь летний период.

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«В прошлом году компания для себя поставила большие цели и в этом году ставит. Инфраструктура, действительно, изношена, ее нужно поддерживать, проводить ремонт. В этом году компания будет проводить ремонт на 1,4 тыс. километрах железных дорог. Также будет произведен капитальный ремонт на 560 километрах. Эти работы будут сохраняться, в этом году опоздания будут. При этом через нашу обратную связь мы доводим эту информацию до пассажиров», – объяснил он.

Вторая причина опозданий, по словам Тайжанова, – неблагоприятные условия. «Как вы помните, зимой мы с этим столкнулись. В декабре были условия, когда доходило до того, что вводился режим ЧС. Сейчас задержки есть. Если посмотреть анализ, то за I квартал мы проехали практически без задержек, сейчас потихонечку задержки поступают, но в связи с тем, что у нас строительно-путевые работы проходят», – подчеркнул спикер.

Напомним, в середине февраля глава КТЖ Нурлан Сауранбаев рассказывал, могут ли повысить стоимость билетов на железнодорожные перевозки в Казахстане. При этом летом прошлого года представители КТЖ уже отвечали на жалобы казахстанцев по поводу задержек поездов. В соцсетях жители заявляли, что некоторые пассажиры вместе с детьми и пожилые люди вынуждены ждать поезда по 5-6 часов.

«В случае задержки поезда вы можете получить компенсацию. Для получения компенсации вы должны получить у дежурного по вокзалу на конечном пункте прибытия на проездном документе (билете) обязательную отметку о количестве задержанных часов. Далее вы с этим документом и с удостоверением личности можете обратиться в любую кассу КТЖ, чтобы получить положенную по закону компенсацию. В соответствии со статьей 80 пунктом 3 закона «О железнодорожном транспорте» за опоздание пассажирского поезда предусмотрена выплата штрафа в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки», – отмечали в АО «НК «ҚТЖ».

Согласно статье 80 закона «О железнодорожном транспорте», помимо штрафа за опоздание пассажирского поезда перевозчик за каждые сутки просрочки доставки багажа уплачивает пассажиру, получателю штраф в размере 10% провозной платы, но не выше 50% провозной платы, если не докажет, что просрочка произошла не по его вине.

@Автор: Айгерим Аскарова, Александра Гольм

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