Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС

Фото из открытых источников
В Государственной технической службе рассказали о причинах перебоев с интернетом в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. Данное обстоятельство отражается на работе интернет-соединений во всех регионах страны», — заявили в ГТС.
На данный момент техническими специалистами ГТС ведутся работы по нейтрализации угроз.
Сегодня утром казахстанцы заметили проблемы с интернетом. Пользователи различных социальных сетей начали сообщать, что подключение работает с перебоями либо пропадает совсем.
Код этого блока: