Придет циклон. Прогноз погоды на 10-12 февраля 

Обширный антициклон, сохранявший морозную погоду без осадков, начнет смещаться за пределы нашей страны, сохраняя свое влияние только на восточные регионы.

А с северо-запада уже спешит циклон с большими запасами влаги.

Он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, 12 февраля в южных областях сильные осадки, а также усиление ветра и гололедные явления.

И после продолжительных морозов, даже на севере Казахстана столбики термометров в дневные часы покажут всего 2-10 градусов мороза.

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