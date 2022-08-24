Придется затянуть пояса. Ситуацию с учителями физкультуры прокомментировали в областном управлении образования

Преддверие нового учебного года оказалось богатым на различные новшества и изменения. К примеру, во всех школах будет введена пятидневная рабочая неделя. Министр просвещения особо отметил, что педагогов привлекать на работу в субботу теперь категорически запрещено.

Однако, некоторые новости стали поводом для огорчений. Накануне учебного года, стало известно о изменениях, согласно которым учебные классы запретили делить на группы на уроках физкультуры. Соответственно, потребность в таких учителях резко сократилась.

«Как раз-таки в сельских школах такой проблемы нет. Вы знаете, что у нас 66 процентов это малокомплектные школы, где в классах наполняемость очень низкая, и там фактически деление необязательное в зависимости от нагрузки. Раньше было 20 детей, теперь 24 ребенка. Это касается именно городов области, может быть райцентров», — сказала заместитель руководителя управления образования Костанайской области Айман Ибраева.

Как заверили нас в управлении образования, сокращений учителей физической культуры в нашем регионе не будет. Каждому из них обеспечат ставку.

«На сегодня практически все учителя догружены до ставки. Рассматривается вопрос помимо преподавания физической культуры, они могут вести 3 часа спортивных секций вот, это 100 процентов от базового доклада доплачивается. Поэтому вот этими часами можно догрузить, можно догрузить часами педагогов дополнительного образования — это педагоги которые ведут различные секции, кружки во внеурочное время», — говорит Айман Ибраева.

Несмотря на то, что каждого педагога догрузят дополнительными часами в секциях и кружках, в заработной плате каждый из них безусловно потеряет. Ведь многие работали на полторы и более ставках. Но, так как новшества, озвученные министерством просвещения, неизбежно вступят в силу, педагогом придется затянуть пояса и ждать повышения заработной платы в следующем году.

«Ежегодно на 25 процентов повышается заработная плата. В этом году еще раз повысится на 25 процентов. У педагогов возможность есть повышать свой квалификационный уровень, и это тоже немалая доля к заработной плате педагога. Поэтому, думаю, что у нас средняя зарплата по области составляет 306-305 тысяч тенге, средняя заработная плата учителя», — говорит Айман Ибраева.

До конца учебного года, отметили в управлении образования, вопрос по нагрузке для каждого учителя физической культуры будет решен. Возможность обеспечить ставку поможет, в том числе, и увеличивающееся количество классов.

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