«Приедьте и посмотрите, когда встает солнце»: не утихают споры о переходе на единое время

Споры вокруг перехода на новое время не утихают. Особенно в Восточном Казахстане. С 1 марта большинство жителей нашей страны должны будут перевести стрелки на час назад. Кроме жителей западных регионов. На востоке люди охвачены беспокойством – считают, что таким образом теряют целый световой час. Особенно зимой. И никак не могут понять, зачем это делать. Убеждать народ в нужности реформы в Усть-Каменогорск прилетела целая делегация ученых. Об этом сообщает телеканал КТК.

– Вы приедьте сюда и посмотрите, когда встает солнце. В 3, в четвертом часу у нас светло. По настоящему времени! Если вы сейчас переведете, у нас будет в 2 часа светло! Светать. А темнеть будет уже в 4! В зимний период в 4 уже будет темно!

Жители Усть-Каменогорска считают, что новое время вредно для психики и накладно для кармана. Зимой будет раньше темнеть, а значит, придется тратиться на электричество. Жалуются и на то, что в огороде теперь придется проводить меньше времени. А домашней скотине и вовсе трудно объяснить пользу реформы – животные живут по циклу, который привязан к естественному свету. Впрочем, как и маленькие дети. Но ученые настаивают на своем. Считают, что впервые приняли верное решение. Говорят: через годы, если сейчас не перевести стрелки часов, все обернется патологиями.

Ольга Савинова: – Ну как ему объяснить, что надо спать? Потому что на час перевели, а не потому, что солнце встало, и он хочет играть. И темнеть у нас будет вместо, извините, 7-6 часов, будет темнеть в 5-6 часов. У нас у всех, у многих огороды, потому что жители тоже не очень богатые. То есть этот час на огороде ты теряешь. Свет ты включаешь на час раньше. То есть за электричество тоже надо будет больше платить.

Болат Нурхожаев, специалист по прикладной хронобиологии: – В первую очередь устькаменогорцы в Восточно-Казахстанской области многие думают, что они живут в своем часовом поясе. Но это не так. Мы, взрослые, не учитываем, что у детей есть свои отличительные особенности режима сна, отличающиеся от сна взрослых. Поэтому мы насильно пробуждаем детей раньше восхода солнца, против их природы. Это не может не сказаться в будущем на их здоровье.

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