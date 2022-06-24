Приехал в гости и утонул. О гибели на водоемах Костанайской области рассказали в ДЧС

На территории Костанайской области имеется 25 официальных мест для купания. А вот так называемых стихийных мест на водоёмах, где традиционно купается население, выявлено более 220.

23 июня было зарегистрировано два несчастных случая. При этом произошли они на официальных пляжах.

«База отдыха «Мохито», в час ночи, получается, утонул молодой человек, 1994 года рождения, его вытащили из водоёма, оказали первую помощь. Но он скончался в карете скорой помощи», — сообщил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.

Второй случай так же был зарегистрирован на территории базы отдыха, но уже на Каратомарском водохранилище. Погиб 42-летний гражданин Азербайждана.

«При выяснении обстоятельств, было установлено, что он приехал в Рудный в гости к друзьям. На берегу они отдыхали. Было так же установлено, что плавать он не умел. По предварительной информации, он собирал со дна ракушки, и в это время утонул. Спасателями тело так же извлечено из воды», — сказал Азамат Оримбаев.

Согласно данным сотрудников ДЧС Костанайской области, основными причинами гибели людей на воде являются нахождение детей на водоемах без присмотра взрослых, купание в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения. Как в подтверждение двух последних причин, несчастный случай произошел в Костанае неделей ранее. 15 июня в районе Центрального, Большого моста утонул 25-летний мужчина. Сообщается, что он был нетрезв.

«Он находился вместе с другом. Это запрещенное место для купания. Там имеются установленные запрещающие знаки. С ними был проведен инструктаж, с двумя молодыми людьми. Им объяснили, что здесь купаться запрещено, беседу провели, были вручены соответствующие памятки, с правилами поведения. Не смотря на это, буквально через час, этот молодой человек пошел купаться в запрещенном месте, и утонул», — рассказал заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.

Вообще, чтобы избежать несчастные случаи на воде, и напомнить об опасности населению, сотрудники ДЧС совместно с полицейскими, служащими акиматов и представителями транспортного контроля, проводят рейды по берегам и акваториям водоёмов. Уже их проведено более четырехсот. Подсчитано, что в ходе них спасатели успели пообщаться с 11-ю тысячами людей. Некоторых пришлось штрафовать. За купание в запрещенных местах, и распитие алкогольных напитков, привлечено к административной ответственности 17 физических лиц. За отсутствие спасательного оборудования, нарушения эксплуатации маломерных судов, к административной ответственности привлечено также 17 физических лиц.

Всего, по данным ДЧС, с начала года в водоемах региона утонуло 8 человек. Пятеро из них в купальный сезон, который, из-за погодных условий, начался позже обычного.

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