Приехал в гости и утонул. О гибели на водоемах Костанайской области рассказали в ДЧС

На территории Костанайской области имеется 25 официальных мест для купания. А вот так называемых стихийных мест на водоёмах, где традиционно купается население, выявлено более 220.
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23 июня было зарегистрировано два несчастных случая. При этом произошли они на официальных пляжах.
«База отдыха «Мохито», в час ночи, получается, утонул молодой человек, 1994 года рождения, его вытащили из водоёма, оказали первую помощь. Но он скончался в карете скорой помощи», — сообщил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.
Второй случай так же был зарегистрирован на территории базы отдыха, но уже на Каратомарском водохранилище. Погиб 42-летний гражданин Азербайждана.
«При выяснении обстоятельств, было установлено, что он приехал в Рудный в гости к друзьям. На берегу они отдыхали. Было так же установлено, что плавать он не умел. По предварительной информации, он собирал со дна ракушки, и в это время утонул. Спасателями тело так же извлечено из воды», — сказал Азамат Оримбаев.
Согласно данным сотрудников ДЧС Костанайской области, основными причинами гибели людей на воде являются нахождение детей на водоемах без присмотра взрослых, купание в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения. Как в подтверждение двух последних причин, несчастный случай произошел в Костанае неделей ранее. 15 июня в районе Центрального, Большого моста утонул 25-летний мужчина. Сообщается, что он был нетрезв.
«Он находился вместе с другом. Это запрещенное место для купания. Там имеются установленные запрещающие знаки. С ними был проведен инструктаж, с двумя молодыми людьми. Им объяснили, что здесь купаться запрещено, беседу провели, были вручены соответствующие памятки, с правилами поведения. Не смотря на это, буквально через час, этот молодой человек пошел купаться в запрещенном месте, и утонул», — рассказал заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.
Вообще, чтобы избежать несчастные случаи на воде, и напомнить об опасности населению, сотрудники ДЧС совместно с полицейскими, служащими акиматов и представителями транспортного контроля, проводят рейды по берегам и акваториям водоёмов. Уже их проведено более четырехсот. Подсчитано, что в ходе них спасатели успели пообщаться с 11-ю тысячами людей. Некоторых пришлось штрафовать. За купание в запрещенных местах, и распитие алкогольных напитков, привлечено к административной ответственности 17 физических лиц. За отсутствие спасательного оборудования, нарушения эксплуатации маломерных судов, к административной ответственности привлечено также 17 физических лиц.
Всего, по данным ДЧС, с начала года в водоемах региона утонуло 8 человек. Пятеро из них в купальный сезон, который, из-за погодных условий, начался позже обычного.
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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