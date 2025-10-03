Жертвой мошенника стала жительница Костаная, которая захотела вместе с родными отдохнуть в курортной зоне Бурабай. Как выяснилось по приезду, забронированное ею через интернет жильё, существовало только в виртуальной реальности.

Вычислить преступника, на обман которого попалась жительница Костаная, удалось сотрудникам управления по противодействию киберпреступности. Несколько дней августа женщина вместе с семьёй решила провести в курортной зоне Бурабай. Чтобы обеспечить себя и близких жильём на время отдыха, она стала искать объявления о сдаче в аренду домов.

«Наткнулась на объявление, договорилась с ним о сдаче домика. Первый платеж в сумме 60 тысяч тенге за первый день она направила на карту. В последующем уже проехав на адрес в день заселения обнаружила, что по этому адресу не существует такого коттеджного домика», — рассказывает заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

В общем отдых был испорчен. Потерпевшая вернулась в Костанай, где и написала заявление в полицию по факту обмана. И сотрудникам управления по противодействию киберпреступности удалось вычислить личность афериста, но, чтобы его задержать, им пришлось отправиться в Акмолинскую область.

«Студент. В момент установления и задержания находился дома. При нем установлен был сотовый телефон, с которого подавалось объявление, он его, периодически включал-выключал, то есть именно для осуществления преступной деятельности он осуществлял включение сотового телефона. Сотрудники изъяли все, разъяснили родителям», — говорит Олжас Магыпаров.

Подозреваемому выдано уведомление о том, что ему необходимо приехать в Костанай для дачи показаний и других процессуальных действий. И, кому-то из его родителей, придется сопровождать его в поездке, так как сам он не достиг совершеннолетия. Парню 17 лет. На данный момент, в ходе досудебного расследования, полицейские выясняют, мог ли подозреваемый быть причастен к другим аналогичным эпизодам. Сотрудники полицейского департамента напоминают, что при аренде жилья важно проверять достоверность информации, не спешить с переводом денег и по возможности заключать договор в письменной форме.

