Прием документов в 1 класс и нужна ли школьная форма? Ответы на вопросы от управления образования Костанайской области

Управление образования прокомментировало ряд наиболее часто задаваемых вопросов.

До какого числа продлили прием документов в школу и с чем это связано?

Ответ: Прием документов в первый класс продлевается до 20 августа.

В связи с продлением карантинного режима в стране Министерство образования и науки РК продлило срок приема документов в первый класс до 20 августа.

Из-за трудностей при получении медицинских справок разрешено временно не представлять их при сдаче документов в организации образования. Медицинские справки можно представить по мере их получения.

Когда дети вернутся в школы, будет ли сделано послабление в плане требований к школьной форме?

Ответ: Школьная форма в новом учебном году не будет обязательной.

Министр образования РК АсхатАймагамбетов на брифинге сообщил о внесении специального пункта в приказ МОН о школьной форме, который будет действовать на время чрезвычайного положения, карантина или ограничительных мероприятий. В период нового 2020-2021 года школьникам будетразрешено ходить на уроки «в опрятной классической деловой одежде». Это решение будет действовать в течение всего учебного года вне зависимости от формата обучения.

Куда обратиться родителям особенных детей, нуждающихся в обследовании?

Ответ: Первичное обследование детей в ПМПК проходит строго по предварительной записи, повторные обследования для подтверждения диагноза и консультации – в дистанционном режиме. По всем вопросам можно обратиться по телефону областной ПМПК 8-7142- 39-64-16.

Управление образования акимата Костанайской области

Контактный номер телефона: 575315 – Лазарева Анна Анатольевна

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