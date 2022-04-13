Прием практического экзамена в спецЦОНе Костаная полностью приостановлен

Об этом сообщили в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.

«По техническим причинам прием практического экзамена на автодроме СпецЦОНа Костаная приостановлен. Ответственные службы работают над восстановлением работоспособности системы. О возобновлении приема в СпецЦОНе будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за предоставленные неудобства», — сказано в сообщении филиала.

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