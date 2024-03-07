Прием заявлений на получение жилищных сертификатов стартовал в Костанае

В отделе жилищных отношений начали принимать документы на жилищные сертификаты. Они будут выдаваться в качестве части первоначального взноса при покупке недвижимости по государственной программе жилищного строительства.

Претендовать на такую помощь могут несколько категорий.

«Четыре категории граждан имеют право претендовать на получение жилищного сертификата, это многодетные семьи, семьи имеющие или воспитывающие детей инвалидов, неполные семьи, а также востребованные специалисты в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, горнодобывающей и сельскохозяйственной деятельности», — говорит руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит Бектабанов.

Одно из основных требований — на руках должно быть одобрение от «Отбасы банка» с указанием суммы первоначального взноса от стоимости жилья и суммы ежемесячного платежа. Также необходим документ, удостоверяющий личность заявителя и членов семьи, справка о доходах за последние шесть месяцев на всех членов семьи, и справка с места работы.

«Сейчас у нас выделено 35 миллионов, мы посмотрим это впервые в городе Костанай. Если активно жители будут принимать участие, то возможно еще средства будут выделяться дополнительно. 35 миллионов грубо говоря размер жилищных сертификатов по Костанайской области составляет не более 1,5 миллиона», — сказал руководитель отдела.

Подать документы на получение жилищного сертификата можно двумя способами, первый — онлайн. Для этого необходимо зайти на сайт электронного правительства, и пройти все в электронном формате, прикрепляя скан варианты документов. Или же в традиционном бумажном формате в отделе жилищных отношений по адресу: Пушкина 100, кабинет №2. Там же вас могут и проконсультировать.

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