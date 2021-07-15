Приемная комиссия в колледжах сейчас работает онлайн. Все абитуриенты могут подать документы на обучение электронно через портал егов. Для этого необходимо иметь ЭЦП и сканированный вариант всех документов. Будущие студенты смогут сделать это самостоятельно, так же есть возможность прийти в учебное заведение с полным пакетом документов, где технические секретари помогут оформить заявку.

Для того, чтобы подать документы в колледж, сейчас не обязательно приходить в учебное заведение, достаточно просто получить электронную цифровую подпись и через портал егов, следуя всем инструкциям, оформить заявку в желаемый колледж.

«Зайти в программу егов при помощи ключа ЭЦП, в свой непосредственно кабинет. Выбрать там образование, колледжи, также заполнить все графы которые там указаны. При этом при себе он должен иметь фотографии 3на4 четыре штуки, медицинскую справку 075 и необходим аттестат, либо на базе 9 класса, либо 11. Все прикрепляется в скан варианте», — рассказывает технический секретарь костанайского педколледжа Анара Янюк.

Подать документы можно не в один колледж, а сразу в 4. Но обязательное условие — абитуриент должен выбрать специальности одного профиля. Как признаются сотрудники костанайского педколледжа, к электронной системе подачи документов уже привыкли, и считают ее удобной и доступной.

«Преимущество в том, что когда абитуриент подает заявление электронно, то тогда вся информации она дублируется у нас в колледже, на нашем сайте, и также на самом портале егов, также в программе смарт. То есть это тогда все получается прозрачно, каждый абитуриент может зайти, посмотреть приняли документ или не приняли документ», рассказывает Анара Янюк.

Еще одним плюсом называют то, что не создается больших очередей. На абитуриента, который приходит в колледж для подачи документов, уходит максимум 30 минут. Если нет ЭЦП, технические секретари помогут на месте ее получить.

«Так как у нас с ковидом обстановка опять красная зона, это очень нас выручает. Потому,что абитуриенту не нужно рисковать здоровьем, не нужно рисковать своими близкими, он непосредственно может подать документы дома, либо придя к нам. Мы соблюдаем строго все санитарные нормы», — говорит технический секретарь.

Как нам сообщили в областном управлении образования, план приема колледжей составляет 7331 место, из них 5000 на бюджетной основе, остальные на коммерческой. На сегодняь 3298 абитуриентов уже подали заявление на поступление. А вот при выборе специальностей пользуются популярностью технические профили, педагогика и медицина. Приемная комиссия в колледжах работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по субботу до 25 августа.

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