Приезд россиян для работы в Казахстане назвали одной из причин роста заболеваемости Covid-19

Почему растёт количество больных коронавирусом в Алматы, рассказала замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Карлыгаш Абдижаббарова.

Представитель ДСЭК уточнила, что в июне по сравнению с маем уровень заболеваемости увеличился в 6,3 раза – с 94 до 595 случаев.

«Причиной роста заболеваемости коронавируса в Алматы явилась активизация ранее циркулировавших штамма омикрон и чрезвычайно заразного мутированного подвида штамма омикрон вируса Covid-19 – стелс-омикрона на фоне сложившегося на июнь практического отсутствия иммунитета у 44% населения. Этому также способствовали возросшие социальные контакты населения во время отпусков и каникул, выезды на отдых в зарубежные страны, приезд граждан из соседних России и КНР на работу в РК, с которыми возможен был завоз инфекции», – сказала Карлыгаш Абдижаббарова на брифинге в РСК.

По её словам, в этих условиях нельзя забывать о мерах предосторожности. Эпидемиологи рекомендовали носить маски в местах проведения обрядов жертвоприношения при праздновании Курбан айта и в мечетях, особенно в закрытых помещениях с массовым скоплением людей.

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