Приезд россиян для работы в Казахстане назвали одной из причин роста заболеваемости Covid-19

womo.ua
Почему растёт количество больных коронавирусом в Алматы, рассказала замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Карлыгаш Абдижаббарова.
Представитель ДСЭК уточнила, что в июне по сравнению с маем уровень заболеваемости увеличился в 6,3 раза – с 94 до 595 случаев.
«Причиной роста заболеваемости коронавируса в Алматы явилась активизация ранее циркулировавших штамма омикрон и чрезвычайно заразного мутированного подвида штамма омикрон вируса Covid-19 – стелс-омикрона на фоне сложившегося на июнь практического отсутствия иммунитета у 44% населения. Этому также способствовали возросшие социальные контакты населения во время отпусков и каникул, выезды на отдых в зарубежные страны, приезд граждан из соседних России и КНР на работу в РК, с которыми возможен был завоз инфекции», – сказала Карлыгаш Абдижаббарова на брифинге в РСК.
По её словам, в этих условиях нельзя забывать о мерах предосторожности. Эпидемиологи рекомендовали носить маски в местах проведения обрядов жертвоприношения при праздновании Курбан айта и в мечетях, особенно в закрытых помещениях с массовым скоплением людей.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: