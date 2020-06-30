Приговор назначенный бывшему начальнику отдела ЖКХ Костаная Алексею Тарасову изменён

На приговор, который вынесен в мае, были поданы жалобы защиты. Их сегодня рассмотрела апелляционная коллегия областного суда. Нам предоставили возможность следить за процессом дистанционно, но, как объяснили сотрудники судебного ведомства, из-за проблем с качеством интернета, звук распространялся не по всем каналам. Суть претензий адвокаты изложили на пяти страницах. Их доводы сводились к одному.

Приговор суда №2 г. Костаная от 28 мая 2020 года в отношении осуждённого Алексея Тарасова просили изменить, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы, с установлением пробационного контроля.

Но, прокуратура Костаная так же опротестовала решение городского суда. Представители надзорного органа тоже просили приговор изменить, но в другой части.

«Назначить Тарасову А.Н. дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан. Взыскать с Тарасова принудительный платёж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 20 месячных расчетных показателей в размере 50 500 тенге», — огласили решение суда.

Жалобы адвокатов остались без удовлетворения, протест прокуратуры напротив был поддержан. То есть Тарасов лишен права занимать должности на госслужбе, обязан выплатить деньги в фонд потерпевших, и отбыть 3,5 года заключения, в учреждении с минимальным режимом безопасности, то есть в колонии-поселении.

Напомним, согласно обвинению, в феврале 2018 года начальник отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей Тарасов использовал свои служебные полномочия, для извлечения выгоды, когда незаконно был реализован изъятый комплекс АГЗС стоимостью более 11 миллионов тенге. Тарасов, по материалам дела, получил часть выручки в 5 миллионов, потратив их на собственные нужды. В 2019 году начальник ЖКХ без оснований отказал в приемке работ, выполненных одним из ТОО по реконструкции входной арки костанайского Центрального сквера, на 80 миллионов тенге, чем воспрепятствовал предпринимательской деятельности, и нанес вред предприятию. Дело в суде первой инстанции рассмотрели в сокращенном порядке. Алексей Тарасов вину признал полностью, и возместил ущерб отделу ЖКХ, оцененный более чем в 11 миллионов тенге. Гособвинение поэтому просило ограничить ему свободу на 4,5 года. Однако суд Тарасова свободы лишил, но на 3,5 года. Его взяли под стражу в зале суда.

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