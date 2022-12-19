Приговор патрульным полицейским вынесли в Костанае

Приговор патрульным полицейским вынесли в суде №2 Костаная.

Подсудимые решили заключить с прокуратурой процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Согласно материалам дела, 24-ого апреля 2021-ого года, сержанты Ермек Бейсембинов и Туремурат Мухамеджан, за отказ о привлечении водителя к административной ответственности за отсутствие страховки, получили вознаграждение в 50 тысяч тенге. Деньги были переданы через лейтенанта Рашида Кузембаева.

Все признали вину в получении взятки по предварительному сговору. Патрульным наначен штраф в 35-кратном её размере, то есть в 1 миллион 750 тысяч тенге. Пособник Кузембаев оштрафован на 750 тысяч тенге, однако его действия подпали под амнистию в связи с 30-летием независимости Казахстана. Всех троих осужденных лишили званий. Им назначен пожизненный запрет на работу в госорганах.

На добровольную выплату штрафов осужденным отведен один месяц, после вступления приговора в законную силу. В случае невыполнения этого условия, им будут назначены сроки лишения свободы.

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