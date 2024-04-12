Приговор по делу о гибели младенца в ДТП костанайцу назначили условный срок

Автокатастрофа с участием трех автомобилей произошла на перекрестке улиц Алтынсарина и Тауелсіздік ночью 17-ого августа 2023 года. 22-летний Данил Тарасенко, управляя автомашиной ВАЗ-21099, при повороте налево с улицы Алтынсарина не уступил движущейся во встречном направлении, как позже выяснилось со значительным превышением скорости, Toyota Camry под управлением 24-летнего Андрея Максименко.

Далее Toyota столкнулась с Volkswagen Golf. 31-летний его водитель и пассажир, были доставлены в больницу с различными травмами.

Получили их и остальные участники ДТП, но единственным погибшим оказался полуторамесячный младенец. Он был на руках у матери. Обоюдно виновными были признаны водители и ВАЗа, и «Тойоты», но Максименко, потерявшего сына, освободили от ответственности. Перед судом, по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, предстал только Тарасенко. Вину он полностью признал, на основании чего заключил с прокуратурой процессуальное соглашение.

«Смягчающими обстоятельствами являются признание вины, и раскаяние в содеянном, а, также, добровольное возмещение ущерба. + Обстоятельством отягчающим уголовную ответственность и наказание, не имеется. + По делам, по которым выполнены все условия процессуального соглашения, срок или размер основного вида наказания за совершенное уголовное правонарушение, не может превышать половину максимального срока», — сказал государственный обвинитель Даурен Дербисов.

Прокурор ходатайствовал перед судом назначить Данилу Тарасенко 2,5 года лишения свободы, условно, с установлением пробационного контроля. Еесли эти условия наказания Тарасенко нарушит, или в этот период им будет совершено какое-либо другое правонарушение, его отправят в места реального заключение под стражу. Потерпевшие согласились на заключение соглашения. Ущерб полностью возмещен.

Согласился с ходатайством и суд, назначив в итоге Тарасенко именно 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток со дня вынесения.

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