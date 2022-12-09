Приговор по делу о хищении 96 миллионов тенге из бюджета вынесен в суде Костаная

Судебное следствие установило, что 38-летний житель Шымкента Сабыржан Килыбаев, совместно с астанчанином Куйшиным, воспользовался госпрограммой поддержки сельхозпроизводителей, и автоматизацией процесса субсидирования семеноводства.

На третьего человека они оформили ТОО, в акмолинское сельхозуправление предоставили фиктивные документы о наличии складов и семяочистительного оборудования. Комиссия по этим бумагам аттестовала фирму, как предприятие — реализатор семян. Это бы первый этап мошеннической схемы, изучив которую, костанайский суд признал подсудимого виновным.

«В совершении в период 2021 года, хищения путем обмана и злоупотребления доверия имущества государства, в виде бюджетных средств, выделенных для субсидирования субъектов растениеводства. Совершенное неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору с Куйшиным, в особо крупном размере», — сообщил судья Еримхан Кадырбаев.

В Аркалыке были найдены крестьянские хозяйства, каждое с сотней гектаров земли. Их главы, за вознаграждение, якобы купили в созданном ТОО семена, а государство возместило им половину потраченных денег. Пользуясь безграмотностью крестьян Куйшин и Килыбаев получали реквизиты и ЭЦП предприятий от них самих, подавали заявки от их имени на получение субсидий. Сотрудники костанайского сельхозуправления их подтверждали, и отправляли деньги на счета крестьянских хозяйств. Оттуда Килыбаев и Куйшин переводили их на счета подставных фирм, обналичивали и присваивали. Всего почти 96 миллионов тенге. Куйшин в феврале был приговорен к пяти годам лишения свободы. Килыбаев же скрывался от правосудия, но, летом, был задержан в Шымкенте.

«При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство, это наличие на иждивении у виновного малолетних детей. Трое детей у него. Обстоятельства отягчающие уголовную ответственность и наказание, это рецидив преступлений», — зачитал судья.

Как выяснилось Килыбаев, еще в 2011 году был осужден за групповой разбой в группе лиц с применением оружия. Он освободился условно-досрочно, но в 2020 году, все еще имея непогашенную судимость, Килыбаев вновь был судим. Будучи ответственным лицом он нарушил правила пожарной безопасности, что повлекло причинение вреда здоровью человека, за это его оштрафовали на полмиллиона тенге.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей, в коммерческих и государственных организациях, сроком на 10 лет. + Отбывание лишения свободы назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — зачитал решение судья.

Областному сельхозуправлению осужденный обязан возместить ущерб почти в 86 миллионов тенге, солидарно с Куйшиным. Тот, отбывая наказание, уже выплатил около 10 миллионов из совместно похищенной суммы. Приговор не вступил в законную силу.

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