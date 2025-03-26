Автокатастрофа произошла 18 декабря 2023 года в метель. Согласно обвинению, на 41-ом километре км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR-V под управлением Константина Зари выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна.
Этот кроссовер занесло, и на встречной для него полосе он врезался в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В аварию также попал «ВАЗ 2110».
Несколько свидетелей в ходе процесса показали, что спровоцировал ДТП водитель BMW. Однако, обвинение, и в итоге суд, сочли эту информацию неподтвержденной.
Константин Заря признан виновным в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Суд назначил ему три года лишения свободы в учреждении с минимальным режимом безопасности. Также его лишили водительских прав на 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу, и насколько нам извесно, защита осужденного намерена его обжаловать.
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