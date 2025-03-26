Автокатастрофа произошла 18 декабря 2023 года в метель. Согласно обвинению, на 41-ом километре км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR-V под управлением Константина Зари выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна.

Этот кроссовер занесло, и на встречной для него полосе он врезался в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В аварию также попал «ВАЗ 2110».

Несколько свидетелей в ходе процесса показали, что спровоцировал ДТП водитель BMW. Однако, обвинение, и в итоге суд, сочли эту информацию неподтвержденной.

Константин Заря признан виновным в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Суд назначил ему три года лишения свободы в учреждении с минимальным режимом безопасности. Также его лишили водительских прав на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу, и насколько нам извесно, защита осужденного намерена его обжаловать.