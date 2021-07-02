Приговор по делу об убийстве четырёхлетней давности вынесли в уголовном спецсуде Костанайской области

Приговор по делу об убийстве почти четырёхлетней давности вынесли в уголовном спецсуде Костанайской области. Преступление было раскрыто в октябре 2020 года. До этого человек, останки которого обнаружили в канализационном септике, считался пропавшим без вести.

Напомним, согласно обвинению, директор одного из костанайских ТОО нанял для очистки двора частного дома, пострадавшего от пожара, двух жителей города Есета Кубенова и Темыра Бабенова. Работали над этим они не один месяц. В сентябре, решив выпить, рабочие зашли в магазин, где и познакомились с третьим мужчиной — Шамилем Латыповым. Втроем они пошли в очищаемый двор.

«В суде было достоверно установлено, что 25 сентября 2017 года, подсудимые, находясь на рабочем месте, распивали спиртные напитки с потерпевшим. В ходе распития спиртных напитков между Бабеновым и потерпевшим произошел конфликт, и началась обоюдная драка. Находившийся рядом Кубенов прибывая в алкогольном опьянении Взял строительный топор во дворе, и нанес удары по голове потерпевшему», — сказала судья Жаннар Тлеубаева.

Следы совершенного преступления мужчины решили скрыть, сбросили труп в канализационный септик и закрыли люк. Только в октябре 2020 года, жительница дома, в связи с появлением из канализационной сети неприятного запаха, решила выкачать содержимое септика. В ходе этого и были обнаружены останки тела. Полицейские тогда, проверили дела о всех пропавших без вести людях за пять лет. По остаткам одежды родственники и опознали костанайца 1988 года рождения.

«О том, что извлеченный из люка труп действительно являлся Латыповым, в судебном заседании подтвердилось заключением судебно-молекулярной экспертизы. Выводами которой установлено, что Латыпова Светлана является биологической матерью погибшего, о пропаже которого она заявила в полицию еще в 2017 году», — говорится в тексте судьи.

Так же вина, по мнению суда, доказана и показаниями свидетеля, присутствовавшего при драке, и частичным признанием вины подсудимого Кубенова, — он утверждал, что у него не было умысла убивать Латыпова. Суд признал их не состоятельными.

«Об этом свидетельствуют и характер нанесенных телесных повреждений, и орудие причинения смерти, и выше дальнейшее поведение, а именно по избавлению от тела, и то,что вы до 2020 года, до обнаружения трупа, никому об этом не говорили», — отметила судья.

Есету Кубенову назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии с максимальным режимом безопасности. Там его будут принудительно лечить от алкоголизма. Темыру Бабенову за укрывательство преступления назначили 5 лет лишения свободы.

По совокупности уголовных правонарушений и по приговору суда от 2019 года, по которому вы были осуждены за совершение умышленного убийства, окончательно назначено вам было 14 лет лишения свободы. Отбывание наказания назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

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