Приговор убийце 4-летнего мальчика объяснили в костанайском суде

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области за совершение убийства малолетнего ребенка осужден житель села Октябрьское Карасуского района Костанайской области, сообщила пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области.

Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес четырехлетнему внуку своей сожительницы тяжкие телесные повреждения, после чего утопил ребенка, положив его головой вниз в сорокалитровую кастрюлю с водой.

Вина в совершении преступления доказана показаниями свидетелей-очевидцев и заключениями проведенных экспертиз.

В судебных прениях прокурор просил назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Санкция ст.99 ч.3 УК предусматривает наказание — 20 лет или пожизненное лишение свободы. По закону пожизненное лишение свободы не назначается мужчинам в возрасте 63 и свыше лет. Подсудимому исполнилось 65 лет. В связи с чем, суд был не вправе назначить пожизненное лишение свободы.

Назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

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