Приговор убийце 4-летнего мальчика объяснили в костанайском суде

Фото из открытых источников
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области за совершение убийства малолетнего ребенка осужден житель села Октябрьское Карасуского района Костанайской области, сообщила пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области.
Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес четырехлетнему внуку своей сожительницы тяжкие телесные повреждения, после чего утопил ребенка, положив его головой вниз в сорокалитровую кастрюлю с водой.
Вина в совершении преступления доказана показаниями свидетелей-очевидцев и заключениями проведенных экспертиз.
В судебных прениях прокурор просил назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Санкция ст.99 ч.3 УК предусматривает наказание — 20 лет или пожизненное лишение свободы. По закону пожизненное лишение свободы не назначается мужчинам в возрасте 63 и свыше лет. Подсудимому исполнилось 65 лет. В связи с чем, суд был не вправе назначить пожизненное лишение свободы.
Назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
COVID-2019 в Казахстане
103033 - зарегистрированно
82777 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3260 - в Костанайской области