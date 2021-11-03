Приговорен костанаец, который расправился с бывшей женой на глазах у жителей города

37-летний инвалид по слуху Азамат Молдрахметов признан виновным в совершении умышленного убийства. Наказание ему назначено с учетом всех отягчающих, и смягчающих вину обстоятельств.

В суде установлено, что с 2008 по 2016 года Молдрахметов состоял в браке с Зариной Ахмадиевой. В 2011 году у пары родился мальчик. Однако семья распалась. Причиной тому названы ревность мужчины, и неурядицы в семейно-бытовых отношениях. Молдрахметов, желая вернуть семью, не давал Ахмадиевой спокойно жить, и постоянно преследовал её.

16 июня около 16 часов Молдрахметов, заранее вооружившись кухонным ножом, прибыл на рабочее место Ахмадиевой. С работы бывшей жены, после возникшего там конфликта, Молдрахметова попросили удалиться. Он стал ждать, когда у Зарины закончится рабочий день, встретил её, и они вместе пошли к автобусной остановке, расположенной в Костанае, возле аптеки №100, на улице Баймагамбетова. Там вновь разыгрался скандал.

Кухонным ножом он нанес данным ножом 14 целенаправленных ударов по различным частям тела потерпевшей Ахмадиевой, из которых 4 пришлись в область жизненно-важных органов.

У преступления было много свидетелей, и последствия его совершения увидели многие жители города. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Мужчина был задержан на месте совершения преступления.

Суд приговорил его к 11 годам с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

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